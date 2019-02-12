Красноярск, 12 февраля, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд Красноярского края отказал налоговой службе во введении наблюдения за ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», которое входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», но впереди слушания по аналогичным требованиям самого общества. ОАО ещё осенью 2018 года также обратилось в суд с ходатайством о собственном банкротстве, в качестве обоснования указав долги свыше 79,7 млрд рублей. Следующее заседание по делу назначено на 13 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Напомним, ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», включающий в себя несколько десятков юрлиц, в том числе оборонных и гражданских заводов. Предприятия группы базируются в Чувашии, Карелии, Липецкой, Курганской, Владимирской, Волгоградской областях и Алтайском крае. В 2017 году основной кредитор — Внешэкономбанк — начал кампанию по взысканию многомиллиардной задолженности концерна (по разным данным, 70−90 млрд рублей), предъявив гражданские иски к заводам, а также потребовав банкротства ряда из них.

В апреле 2018 года другая госкорпорация — Ростех — приняла решение взять под «своё крыло» оборонные заводы группы, а гражданские передать частному инвестору — ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный учредитель — зарегистрированное на Кипре Tadorix Consultants Limited). В августе 2018 года ВЭБ подтвердил данные намерения, и с декабря 2018 года началась фактическая передача прав требования долгов через процессуальное правопреемство в рамках судебных дел. Для этого «Ростех» в сентябре 2018 года создал ООО «КТЗ», которое с конца декабря 2018 года является собственностью ООО «Литейное производство» из Твери, чьими владельцами выступают ООО «КСК Литейные заводы» (единственный участник — ООО «Холдинг Транспортные компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» (учредитель — Ростех).

Читайте также: ВЭБ начал передачу Ростеху миллиардных долгов концерна «Тракторные заводы»

ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» ведёт свою историю с 1941 года. Предприятие было основано на базе эвакуированных Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и Люберецкого завода сельхозмашиностроения им. А. В. Ухтомского. Самой известной продукцией завода были зерноуборочные самоходные комбайны «Енисей КЗС 950» и его модификации.

О закрытии производства стало известно в феврале 2013 года, позднее были уволены свыше 600 работников, а производственные мощности по выпуску комбайнов перевели на другое предприятие группы — «Промтрактор» (Чебоксары).

Цеха Красноярского завода комбайнов были уничтожены весной 2018 года, а на освободившихся участках планируется строительство жилого комплекса.

Само юрлицо пока не ликвидировано, хотя его банкротства требовали, начиная с 2010 года, и тогда истцом выступала налоговая служба. Задолженность была погашена до вынесения решения о введении наблюдения, и дело прекратили. В 2012 году налоговый орган снова обратился с аналогичным иском в суд, но долг снова погасили. В 2014 году истцом уже выступило ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», но дело было прекращено, а долг перед заявителем погашен.

В 2015 год иск подало ООО Управляющая строительная компания «Сибиряк», которое добилось ввода наблюдения в 2016 году, а в 2017 году объявления общества банкротом и введения конкурсного производства, но в апреле 2017 года между сторонами было подписано мировое соглашение, и производство по этому делу также прекратили. В конце апреля 2017 года администрация города Назарово подало иск с требованием признать банкротом ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», но в конце декабря 2017 года заявитель отказался от своих притязаний.

В Арбитражном суде Красноярского края на сегодня находится не рассмотренное до конца дело, инициированное налоговой службой в октябре 2018 года. В ноябре 2018 года в суд поступило аналогичное заявление и от самого ОАО. В январе 2019 года суд рассмотрел обоснованность претензий ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска о признании открытого акционерного общества «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» банкротом и отказал во введении наблюдения.

«В материалы дела представлены сведения об оплате должником задолженности по обязательным платежам в полном объеме. Представитель уполномоченного органа в судебном заседании подтвердила отсутствие задолженности, послужившей основанием для обращения с заявлением о банкротстве должника, а также иной задолженности перед бюджетом», — отмечалось в материалах дела.

Между тем 13 февраля 2019 года суд должен рассмотреть обоснованность требований самого ОАО, настаивающего, что имеет признаки банкрота. Сумма долга перед кредиторами, заявленная обществом в суде, составляет 79 717 998 698 рублей.