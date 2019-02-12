Якутск, 12 февраля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Федеральное казённое предприятие «Аэропорты Севера» пока не получило денег на запланированную реконструкцию аэропортов в 2019 году и опасается, что в суровых климатических условиях может не успеть освоить средства. Речь идёт о 3 млрд рублей и об аэропортах Нерюнгри, Жиганск, Олекминск, Верхневилюйск и Сеймчан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

A. L. (loading) Аэропорт Нерюнгри

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«Если деньги выделят в середине — конце марта, контракт будет заключен не раньше июня, — цитирует генерального директора ФКП «Аэропорты Севера» Вадима Волкова газета «Коммерсантъ». — А строительные работы начнутся ещё позже. Средства, выделенные на этот год, точно не будут освоены в полном объёме».

По словам руководителя предприятия, если работы в аэропортах не успеют выполнить вовремя, то ждать придётся потом до весны при том, что до завершения ремонта воздушные ворота не смогут принимать самолёты. Закончить модернизацию необходимо до того, как температура воздуха опустится ниже нуля, а на севере Якутии и Колымы это произойдёт уже в сентябре.

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«Мы можем на год потерять существенную часть дохода практически по всем реконструируемым аэропортам. Авиакомпании не смогут в полном объёме летать на данные аэродромы, у местных жителей возникнут проблемы с транспортной доступностью», — подчеркнул Вадим Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, из выделенных ранее на развитие дальневосточных аэропортов 106 млрд рублей потерялось более половины, а именно — свыше 64 млрд. Деньги «просто пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно пройдена госэкспертиза», объяснял полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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