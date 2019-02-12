Новосибирск, 12 февраля, 2019, 05:50 — ИА Регнум. В Кремле накануне, 11 февраля, прошла встреча президента РФ Владимира Путина с министром спорта Павлом Колобковым. Министр доложил президенту как идёт подготовка к проведению в стране крупных спортивных мероприятий, в том числе к Молодежному чемпионату мира, который пройдет в 2023 году в Новосибирске, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин похвалил новосибирский ХК «Сибирь»

«Остановлюсь на самых крупных мероприятиях, (запланированных) до 2023 года. В 2023 году у нас первенство мира по хоккею для ребят до 20 лет. Специально мы строим новый хоккейный дворец спорта, где будет играть команда «Сибирь». Там действительно требуется дворец на 10 тысяч зрителей, и он будет полностью загружен», — сказал Павел Колобков.

На что президент отметил, что «команда сейчас неплохо выступает». А вот по мнению Колобкова, «Сибирь» начала не очень».

«Сейчас ничего, несколько побед у неё было», — ответил на это Владимир Путин.

Отметим, что ХК «Сибирь» выиграл восемь из десяти последних игр в регулярном чемпионате и находятся на девятом месте в Восточной конференции. Чтобы выйти в плей-офф, команде необходимо занять минимум восьмую позицию, от неё «Сибирь» отделяет два очка.

Как ранее сообщало ИА, к МЧМ-2023 в Новосибирске должен быть построен новый ледовый дворец спорта. Его стоимость оценивается в 6,7 млрд рублей. В будущем он может стать домашней ареной ХК «Сибири». Также к 2023 году должен быть отремонтирован существующий в городе ЛДС «Сибирь» и построена новая станция метро «Спортивная».