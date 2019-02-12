Берлин, 12 февраля, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Большинство жителей Германии считают американское влияние в мире гораздо более опасным, чем политику Китая или России, передает ZDF.

Af.mil Американские военные

Согласно данным социсследования, которое проводила американская компания Pew Research Center, 49% жителей Германии считают влияние США более опасным, чем России и Китая.

Вообще опасной Россию считают 30%, Китай — 33%. Кроме того, российскому президенту Владимиру Путину доверяют 35%, председателю Китая Си Цзиньпину — 30%. Американскому лидеру Дональду Трампу выразили доверие только десять процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным фонда «Общественное мнение», 56% жителей РФ следят за внешней политикой страны, а 38% считают, что власти уделяют ей столько внимания, сколько нужно.