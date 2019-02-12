Якутск, 12 февраля, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Намерение федерального центра помочь здравоохранению Якутии необходимо использовать в полной мере, но пока в республике намерены ограничиться только строительством новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов вместо аварийных. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению народного избранника, республике стоило бы лучше использовать готовность федцентра профинансировать модернизацию республиканского здравоохранения.

Dmitry89 Фельдшерско-акушерский пункт

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«Я спросил у правительства Якутии, как будет развиваться медицина в республике — и в ответе зампреда Ольги Балабкиной не услышал ничего из того, что, на мой взгляд, совершенно необходимо. Не идёт речи о создании новых рабочих мест — то есть об увеличении числа медицинских работников. Нет в планах модернизации участковых поликлиник, больниц и ФАПов. Нет закупки нового оборудования. Нет практически ничего, кроме общих слов. Получается, что пока на федеральном уровне на медицину выделяются ресурсы, республика ждёт у моря погоды», — отметил Федот Тумусов.

Депутат считает, что говорить о доступности медицины в Якутии не приходится, пока фельдшерско-акушерские пункты работают в неприспособленных зданиях — школах, клубах, детских садах. Но деньги из федерального бюджета руководство республики будет просить только на строительство новых зданий ФАПов там, где старые находятся в аварийном состоянии — их 76.

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«А ещё в 114 населённых пунктах, где ФАПы находятся в школах, клубах и детсадах, делать ничего не будут. Неаварийные — и хорошо. Какой там «единый цифровой контур», какая там «доступность здравоохранения», о которых говорится в нацпроектах, если у нас огромное большинство сельских медучреждений работают в неприспособленных для этого зданиях? Это, конечно, недопустимая ситуация, её нужно менять: раз федеральный центр пока готов помогать — этим нужно пользоваться», — уверен Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в здравоохранении Якутии — множество проблем, а качество оказания медицинских услуг в республике не отвечает современным стандартам, заявлял в декабре 2018 глава республики Айсен Николаев.

«Надо признать, что мы здесь очень серьёзно отстали, и якутяне не получают медицинских услуг должного качества. Повсеместные очереди в поликлиниках, нехватка врачей — такая ситуация никоим образом не устраивает людей. Самое большое недовольство населения в промышленных районах, в крупных городах вызывает именно качество здравоохранения. Переоснащение требуется не только районным и участковым больницам, но и крупным медицинским центрам, где передовое когда-то оборудование с годами безнадежно устарело», — констатировал глава региона.