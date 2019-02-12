Тегеран, 12 февраля, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Микроавтобус с китайскими туристами перевернулся в южной иранской провинции Фарс, пострадали девять человек, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Перевернувшийся автобус

«Микроавтобус с китайскими туристами в области Хоррембид провинции Фарс на дороге Шираз — Исфахан, в результате пострадали девять человек», — заявил начальник местного центра по чрезвычайным ситуациям Мохаммад Джавад Морадиан.

В центре также подтвердили, что инцидент произошел примерно в 9:45 по местному времени утром 11 февраля. Все восемь находившихся внутри китайских туристов получили легкие ранения и вместе с водителем были госпитализированы. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года автобус с туристами попал в ДТП в Турции. Погибли два гражданина Турции и еще 30 человек, преимущественно граждане Китая, получили ранения.

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