Рим, 12 февраля, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Италия может продать часть золотого запаса страны для покрытия бюджетных расходов. Такую идею назвал интересной глава МВД Италии Маттео Сальвини, сообщает агентство Reuters.

Szaaman Золото

Сальвини подчеркнул, что проблемой бюджетных расходов он не занимается, однако идея кажется ему интересной. Ранее итальянская газета La Stampa заявила, что правительство Италии изучает возможность продажи части золотых резервов для покрытия дефицита бюджета в 2019-м году.

Агентство Reuters подчеркивает, что попытки Италии использовать свои золотые запасы для продажи были остановлены властями Евросоюза. Считается, что такие действия могут нарушать правила государственного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Центрабанку Италии необходимо сохранить свою независимость. Поводом к этому высказыванию послужили намерения итальянского правительства сменить руководство Центробанка. Однако ряд СМИ предполагает, что это связано с намерениями итальянский властей продать часть золотых резервов страны.