Киев, 12 февраля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Ни одного шанса нет у действующего президента Украина Петра Порошенко на честную победу на выборах, заявил 12 февраля бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров в интервью газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

"У него нет никаких шансов победить честно», — сказал Азаров.

Бывший украинский премьер-министр отметил, что если у Порошенко и есть видимость рейтинга в предвыборной кампании, то она создана искусственно. Реальный же рейтинг этого политика не превышает шести процентов, то есть он имеет хоть какой-то рейтинг за счет административного ресурса.

«У простых же людей к нему колоссальные недоверие и ненависть», — пояснил Азаров.

Он добавил: украинцев не убедить в том, что власть хорошая, поскольку они видят тарифы, цены и страну в состоянии бардака. Поэтому Порошенко сделает все, чтобы получить 15−20% — за счет подделки результатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Азаров видит причину высокого рейтинга конкурента Порошенко в предвыборной кампании Владимира Зеленского в том, что политикам украинцы совсем перестали доверять, особенно тем, кто довел страну до теперешнего ее состояния.