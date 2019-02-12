Петропавловск-Камчатский, 12 февраля, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Власти Камчатки отчитались о росте региональной экономики. В 2018 году объём валового регионального продукта (ВРП) вырос на 1,9% и составил 215,7 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kuhnmi Петропавловск-Камчатский

Читайте также: Камчатка: доходов у народа всё меньше, кредитов всё больше

Глава минэкономразвития края Дмитрий Коростелев в ходе публичного отчёта привёл цифры:

«Рост экономики региона обусловлен в первую очередь ростом грузооборота автомобильного и морского транспорта — на 23% и 13,9% соответственно, промышленного производства на 6,2%, производства продукции сельского хозяйства на 5,4%.

По словам министра, Камчатка третий год подряд входит в число субъектов страны, демонстрирующих высокие темпы наращивания экономического и налогового потенциала. В 2016 году край вошёл в двадцатку регионов РФ по этим показателям, в 2017 году занял уже 8-е место. В 2018 году Камчатка оказалась на 2-м месте по России, незначительно уступив лишь Белгородской области. Благодаря этому регион получил грант из федерального бюджета в размере 900 млн рублей.

Также власти полуострова отчитались и об успехах в исполнении 204-го Указа президента. Речь о переходе на проектное управление. Итогом стал 51 проект, который сегодня реализуется на Камчатке с привлечением федерального финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с бурным ростом экономики на Камчатке стремительно падают реальные доходы населения, которое, чтобы выжить, берёт всё больше кредитов в банках. За 11 месяцев 2018 года камчатцы взяли в долг у кредитных организаций 42,9 млрд рублей, а реальные располагаемые доходы жителей полуострова за 2018 год оказались «в минусе» — за 2018 год они снизились, по сравнению с 2017 годом, на 11%. Смертность на Камчатке превышает рождаемость, отток населения усилился. За 2018 год регион за счёт естественной убыли и оттока в другие регионы потерял 605 человек.