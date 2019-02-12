Пекин, 12 февраля, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Маленькая девочка упала в вольер с пандами в китайской провинции Чэнду 9 февраля, сообщает Исследовательский центр большой панды.

Colegota Панды

Сообщается, что ребенок забрался на забор, отделяющий животных от посетителей, и упал в ров. Охранник попытался вытащить девочку при помощи бамбукового шеста, но попытка была неуспешной. Медведи заметили ребенка и стали двигаться в ее сторону. Тогда охранник наклонился, чтобы схватить девочку рукой и смог вытащить ее из вольера. Ребенка отправили на медосмотр.

В исследовательском центре подчеркнули, что панда является крупным хищником и представляет опасность для людей, несмотря на свой умилительный внешний вид. В связи с этим рекомендуется соблюдать все меры предосторожности и находиться в безопасной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля китайские зоологи опубликовали результаты исследования, согласно которому панды стали употреблять в пищу бамбук всего 5 тысяч лет назад. Ученые подчеркивают, что экологические ниши современных панд и их древних предков значительно отличаются.