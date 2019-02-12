Казань, 12 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе за четвёртый квартал 2018 года первичное жильё относительно итогов третьего квартала подорожало больше, чем вторичное. За квадратный метр в новострое в Поволжье к началу 2019 года просили 48 108,17 рубля, а на вторичном рынке — 47 507,66 рубля. Самые дорогие квартиры в новостройках были в Татарии — 59 833,82 рубля за квадратный метр, а самые дешевые в Марий Эл — 36 029,66 рубля. Росстат подвёл итоги для рынка недвижимости за четвёртый квартал 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Www.gks.ru Цены на недвижимость в ПФО

В Поволжье по итогам четвёртого квартала 2018 года самая высокая стоимость квадратного метра на первичном рынке была в следующих регионах, помимо Татарии, где квадратный метр относительно третьего квартала подорожал на 1% (с 59 225,73 рубля): Нижегородской области — 58 951,04 рубля, но при этом относительно цен в третьем квартале наблюдался спад (с 59 019,55 рубля), Башкирии — 57 899,14 рубля (в третьем квартале — 57 041,97 рубля). В число «середняков» по ценам попали Удмуртия — 48 240,18 рубля (рост с 47 727,84 рубля), Пермский край — 48 095,69 рубля, где наблюдался рост цен сразу на 3,2% (с 46 621,15 рубля), Самарская область — 45 748,89 рубля (с 44 073,08 рубля). Самые низкие цены на новострой были в Марий Эл — 36 029,66 рубля (рост с 34 750,69 рубля), Саратовской области — 37 946,23 рубля (с 37 006,95 рубля), Оренбургской области — 39 138,02 рубля (с 38 653,88 рубля), Ульяновской области — 39 288,04 рубля (с 39 187,45 рубля), Пензенской области — 41 961,36 рубля (с 40 331,37 рубля), Мордовии — 42 351,59 рубля (с 41 498,04 рубля), Кировской области — 42 690,91 рубля (с 42 398,5 рубля) и Чувашии — 43 420,61 рубля (рост с 42 582,21 рубля).

Для сравнения: в России самые дорогой квадратный метр на первичном рынке был зафиксирован в Москве — 172 460,32 рубля при средней по России — 61 831,57 рубля.

За квадратный метр на вторичном рынке Поволжья в четвёртом квартале 2018 года просили в среднем 47 507,66 рубля, что немногим больше итогов третьего квартала — 47 120,37 рубля. При этом дешевле всего жильё в этом сегменте могли приобрести жители Чувашии — 36 493,15 рубля (итоги третьего квартала — 35 043,51 рубля) и Марий Эл — 36 969 рубля (рост с 36 497,37 рубля). Также близко к ним по ценовому диапазону был саратовский рынок вторичного жилья, где за квадратный метр просили 37 062,64 рубля при стоимости «квадрата» в третьем квартале — 36 737,26 рубля.

В числе «середняков» по ценам были Кировская область — 38 129,24 рубля, где относительно третьего квартала наблюдался небольшой спад стоимости — с 38 257,37 рубля, Мордовия — 39 137,26 рубля (рост с 38 689,75 рубля), Оренбургская область — 39 875,06 рубля (рост с 39 445,57 рубля), Пензенская область — 40 607,72 рубля (рост с 40 148,12 рубля). Дороже всех жильё на вторичном рынке обходилось жителям Татарии — 62 031,18 рубля за квадратный метр (рост с 61 454,56 рубля), Нижегородской области — 61 728,54 рубля (рост с 61 326,69 рубля), Пермского края — 53 366,01 рубля (рост 52 976,37 рубля), Башкирии — 53 282,54 рубля (рост с 53 075,54 рубля), Удмуртии — 44 958,76 рубля (рост с 44 892,28 рубля), Самарской области — 44 224,19 рубля (рост с 43 647,14 рубля), Ульяновской области — 42 625,93 рубля (рост с 42 413,67 рубля).

Для сравнения: в России самые дорогой квадратный метр на вторичном рынке был в Москве — 171 177,91 рубля при средней по России — 54 923,93 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на первый квартал 2019 года средняя рыночная цена «квадрата», используемая для расчётов соцвыплат из федерального бюджета, в Поволжье выше всех была для жителей Нижегородской области — 49 440 рублей, а ниже всех для Саратовской области — 30 тыс. рублей.

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