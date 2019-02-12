Лондон, 12 февраля, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании планирует создать авиаотряды из беспилотников для борьбой со средствами ПВО противника, заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон на выступлении в Королевском институте объединенных родов войск.

U.S. Air Force Дрон

По его словам, минобороны уже распорядилось использовать средства Фонда преобразования для разработки авиаотрядов дронов. Предполагается, что такие авиаотряды смогут дезориентировать и подавлять вражеские системы противовоздушной обороны. Он добавил, что первые такие авиаотряды из беспилотников могут появиться в британской армии до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января американская компания FLIR Systems заявила о получении заказа от Пентагона на поставку разведывательных систем Black Hornet. Сообщается, что нано-дроны Black Hornet предназначаются для проведения разведывательных заданий и рекогнисцировки местности. Сам аппарат внешне напоминает игрушечный вертолет размером с кисть руки.