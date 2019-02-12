Пекин, 12 февраля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. В горных районах известного туристического города Дали в провинции Юньнань на юго-западе Китая разгорелся лесной пожар, который вскоре был потушен, жертв нет, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Пожар разгорелся вечером по местному времени 9 февраля в районе Хайдун в пригороде Дали. Более 1,5 тыс. пожарных были направлены на тушение пожара. Нейтрализовать пламя удалось к 22:45 по местному времени 10 февраля. Однако, еще порядка 700 пожарных остаются на месте из опасений, что пламя разгорится снова.

Предварительное расследование показало, что пожар, распространившийся на 63 гектара леса, был вызван коротким замыканием на высоковольтных линиях электропередач. Дальнейшее расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжение двух дней в провинции Сычуань на юго-западе Китая бушевал лесной пожар, который удалось погасить 9 января. 32 местных жителя были вынуждены покинуть свои дома, пламя спалило 50 гектар леса.