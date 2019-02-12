Казань, 12 февраля, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Обанкроченный весной 2017 года «Татфондбанк», доля республики в котором превышала 40%, пытается признать банкротом АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий», ведущее свою историю с 1959 года. Конкурсный управляющий банка выполнил своё обещание и обратился в суд с соответствующим иском. Дело к производству уже принято, обоснованность претензий судья Арбитражного суда Татарии Олег Иванов рассмотрит 12 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Банкрот

Напомним, месяц назад госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», выступающая конкурсным управляющим ТФБ, заявила о намерении обанкротить институт, усмотрев у него признаки банкротства.

Научное учреждение является одним из старейших в Казани, создано в 1959 году, его учредителем выступило министерство земельных и имущественных отношений РТ. Уставный капитал АО превышает 73 млн рублей, гендиректор — Игорь Ларионов. Среднесписочная численность работников — около 170 человек, среди которых треть — это инженеры-конструкторы. АО специализируется на разработке технологических процессов, оборудования, систем автоматизации. В его «послужном списке» участие в работах при производстве вертолётов «Ансат», Ми-8. Принимал участие институт и в постановке на производство и освоении практически всех известных гражданских самолётов, выпускаемых в России.

С 2013 года он также считается базовым для сферы машиностроения республики. АО в разные годы выступало соучредителем трёх юрлиц, в числе которых некоммерческое партнёрство «Объединение автомобильных компонентов РТ», созданное в 2012 году, а также два ликвидированных юрлица — ООО «УИМ-КНИАТ» (основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов) и некоммерческое партнёрство «Центр компетенций по машиностроению РТ». Последнее было ликвидировано 28 декабря 2018 года.

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Иск в Арбитражный суд Татарии банком, чьи долги перед кредиторами превышают 168 млрд рублей, был подан 4 февраля 2019 года. Сумма исковых претензий — 17 655 715,54 рубля. Дело к производству было принято 7 февраля, а обоснованность претензий судья Олег Иванов рассмотрит 12 марта. В качестве арбитражного управляющего АО прочат члена Союза арбитражных управляющих «Возрождение», кандидатуру должны выбрать до 16 февраля.

«Должнику представить отзыв на заявление о признании должника банкротом в порядке, предусмотренном ст. 47 Закона о банкротстве; документы бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; сведения, имеется ли у должника лицензия УФСБ РФ по РТ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; сведения об имеющемся имуществе, доказательства погашения долга; список кредиторов и дебиторов с указанием адресов и размеров задолженности», — отмечается в определении суда.