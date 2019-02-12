Москва, 12 февраля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Парфюмерный бизнес предупреждает, что покупатели могут не увидеть в торговых точках ряда позиций, и это, вероятно, произойдет в конце года, пишет 12 февраля газета «Известия».

Цитата из к/ф «Парфюмер». Реж. Том Тыквер. 2006. Франция — Германия — Испания — США Парфюмерия

Как сообщает Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, это связано с введением обязательной маркировкой духов и туалетной воды. Нововведение начнет действовать с 1 декабря 2019 г., причем тестирование программы начнется уже в марте.

Согласно новым требованиям, на коробке с духами производитель должен будет размещать цифровой криптокод. А для нанесения таких значков нужно спецоборудование и сопутствующее программное обеспечение.

Это потребует больших затрат — до 30 млн рублей для одного производителя. Кроме того, регламент передачи криптознаков из РФ за границу (зарубежным производителям) пока документально не оформлен.

В итоге многие виды парфюмерной продукции выпускаться уже не будут — сокращение окажется в районе десяти процентов. Иначе считает оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий, по мнению которого производителю должно хватить времени до предновогоднего бума.