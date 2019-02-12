Казань, 12 февраля, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Казань 12 февраля 2019 года. В столице Татарии он побывает в российском ИТ-городе Иннополис, встретится с главой Татарии Рустамом Миннихановым, но основной целью визита является проведение заседания президиума Госсовета РФ по вопросу улучшения жилищных условий и формирования благоприятной городской среды, которые заложены в одном из профильных нацпроектов. О визите Владимира Путина сообщила пресс-служба президента, передаёт ИА REGNUM.

NoPlayerUfa Казанский Кремль

Встреча с участниками Госсовета РФ — главами регионов состоится в неформальном формате. В первый раз подобный формат был опробован в Крыму в ноябре 2018 года. Участники заседания будут работать в формате круглых столов по профильным подгруппам, на которых обсудят целый спектр вопросов: от общего развития рынка до усовершенствования механизмов финансирования, а также эффективного использования земель и модернизации отрасли в целом. Обсудят участники встречи и снижение административной нагрузки на строителей, доработку нормативно-правовой базы и порядок регулирования деятельности в сфере строительства.

Проведение заседания в Казани объясняется тем, что именно Рустам Минниханов возглавляет профильную рабочую группу Госсовета РФ.

11 февраля 2019 года Минниханов в перерыве семинара-совещания для участников президиума Государственного совета РФ отметил, что задача по вводу до 120 миллионов кв. метров в год, поставленная Владимиром Путиным, реализуема, но нужно «принять ряд системных решений».

"Во-первых, необходимо обеспечить спрос со стороны населения. Главным механизмом приобретения жилья являются ипотечные кредиты. Однако нынешний уровень процентной ставки отрицательно сказывается на спросе на жильё», — уточнил он, напомнив, что среди задач, поставленных президентом, есть снижение ставки до 8%.

«Считаем, что эта тема является одной из самых главных», — резюмировал Рустам Минниханов.

Известно, что во время визита в Татарию Владимир Путин также посетит многофункциональное пространство, созданное для развития детей и взрослых — реновированный центр культуры и спорта «Московский», встретится с участниками спортивной команды «КамАЗ-мастер». Есть также неофициальная информация, что глава государства может посетить и Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев», на котором в январе 2018 года во время прошлого визита ему продемонстрировали полёт ракетоносца Ту-160.