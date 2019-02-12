Каракас, 12 февраля, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с письмом в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу американских санкции, сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Агентство отмечает, что письмо предназначалось для генсека организации Мохаммеда Баркиндо. Оно было отправлено 29 января — на следующий день после введения санкций США.

«Наша страна рассчитывает на солидарность и одобрение стран — членов ОПЕК и ее советами министров в борьбе против незаконного вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы», — говорится в письме.

Мадуро подчеркнул, что надеется на поддержку организации, так как санкции США повлияют на мировой рынок нефти и несут за собой опасность для друг стран — членов ОПЕК. Как отмечает Reuters, в ОПЕК на письмо не ответили и от комментариев воздержались.

Ранее, в конце января 2019 года, США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Сами Соединенные Штаты являлись основным покупателем нефти у Венесуэлы. Но на фоне обострения между странами Вашингтон начал сокращать закупки нефти, а вскоре и почти совсем их прекратил. Это привело к обострению экономического кризиса в Боливарианской Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна будет экспортировать нефть, несмотря на санкции. По его словам, для венесуэльской нефти в мире всегда найдутся покупатели.