Лондон, 12 февраля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. В Великобритании создали мобильное приложение для знакомств, в котором коровы смогут найти себе оптимальную пару, сообщает The Daily Post.

Коровы

Приложение должно помочь животным найти пару для размножения. Предполагается, что пользоваться этим приложением все же должны владельцы коров. Программа учитывает внешние данные животных и их генетические параметры. Владелец может либо поставить лайк понравившейся корове, либо убрать из списка рекомендаций.

Таким образом приложение должно сэкономить время фермерам на посещение других хозяйств для выбора пары для животных. Разработчики шутят, что настоящую пару найти сложно не только людям, но и животным. Приложение будет запущено 14 февраля.