Киев, 12 февраля, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Причина высокого рейтинга одного из кандидатов в президенты Украины комика Владимира Зеленского — в разочаровании избирателей в политиках, заявил 12 февраля бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров в интервью газете «Известия».

Kvartal95 official Владимир Зеленский

"Просто последние пять лет были настолько ужасны для народа Украины, настолько люди разуверились в политиках, которые все это время пытаются руководить, а на самом деле грабят население, что любое свежее лицо, тем более знакомое и харизматичное, вызывает симпатии», — скакал Азаов.

По его словам, у Зеленского есть талант, а что касается избирателей, то политики их так много обманывали, что, по их мнению, теперь «кто угодно, главное — не эти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля депутат Верховной рады Вадим Рабинович сказал: нынешние власти, декларируя «вхождение в Европу», на самом деле довели страну до того, что из нее уезжают люди, — этим и исчерпывается «евроинтеграция».