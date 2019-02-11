Москва, 12 февраля, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Михаил Ходорковский подал административный иск против Роскомнадзора в Таганский районный суд Москвы из-за блокировки доступа к сайту МБХ-медиа, сообщает РБК.

Блокировка сайтов

По словам юриста, представляющего интересы Ходорковского, Роскомнадзор неправомерно заблокировал доступ к сайту mbk. news, которого российское ведомство сочло зеркалом сайта mbk.media. В связи с этим Ходорковский намерен оспорить это решение в суде. Пресс-служба суда подчеркнула, что иск уже зарегистрирован, решение о начале производства будет принято в течение трех дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2018 года сайт издания «МБХ-Медиа» был заблокирован в России по решению Генпрокуратуры РФ. Доступ был заблокирован в соответствии со статьей 15.3 закона «Об информации». Статья предусматривает блокировку ресурсов, содержащих материалы, объявленные в России нежелательными.