Москва, 12 февраля, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Злоумышленники создают фальшивые сайты Пенсионного фонда России, на которых публикуют недостоверную информацию, говорится в официальном сообщении на сайте ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение ПФР в Москве. Ул. Шаболовка, 4

Сообщается, что фальшивые сайты сделаны по одинаковому шаблону и копируют все элементы сайта ПФР. На нем также указаны настоящие номера телефонов и используются ссылки на официальный сайт фонда. На таких сайтах действует некая онлайн-переписка с «пенсионным юристом», где человеку предлагают оставить контактный номер.

«Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует», — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде РФ сообщают, что эти сайты не имеют никакого отношения к ПФР, и предостерегают российских граждан от использования подобных страниц в интернете. Подчеркивается, что официальную информацию жители России всегда могут получить на официальном сайте ПФР через его сервисы.