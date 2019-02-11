Каракас, 12 февраля, 2019, 01:48 — ИА Регнум. Первая партия гуманитарной помощи прибыла в Венесуэлу и якобы была передана сотрудникам медучреждений, заявил венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо на своей странице в Twitter.

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«Мы доставили первую партию гуманитарной помощи для Ассоциации центром здравоохранения», — заявил он.

Он подчеркнул, что в составе партии находились 1,7 млн порций детского питания и 4,5 млн порций добавок для беременных женщин. При этом Гуайдо не уточнил, кто именно отправил гуманитарную помощь и как груз попал на территорию Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля госдеп США заявил, что партия гуманитарной помощи, предназначенная якобы для жителей Венесуэлы уже прибыла в колумбийский город Кукута. В госдепе подчеркнули, что Вашингтон согласен сотрудничать только с проамериканским оппозиционером Хуаном Гуайдо.

Ранее американская марионетка Гуайдо заявил, что гуманитарную помощь будет собирать в трех пунктах — в Бразилии, в Кукуте и на некоем острове в Карибском море. Законные власти Боливарианской Республики заявили, что заявления о гуманитарной помощи являются «политическим шоу», которое США будут использовать для интервенции в Венесуэлу.