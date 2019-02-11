Москва, 12 февраля, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что во время поездок играет в шахматы, чтобы скоротать время. Об этом рассказал в ответ на вопрос журналистов.

Шахматы

«Иногда во время передвижений, чтобы скоротать время, в самолетах и так далее играем — но так, спорадически, конечно, не так много времени, как хотелось бы», — заявил он.

Песков добавил, что в шахматы ему удается поиграть нечасто и это вызывает у него переживания. Он подчеркнул, что, как правило, играет в шахматы с коллегами, однако уточнил, что с президентом России Владимиром Путиным не играет.

Отметим, что Дмитрий Песков с 2014 года является председателем попечительского совета при Российской шахматной федерации.