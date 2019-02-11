Москва, 12 февраля, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Заявление голландского министра иностранных дел Стефа Блока, пытающегося обвинить Россию в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, преждевременно и безосновательно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Defensie.nl На месте авиакатастрофы рейса MH17

Захарова прокомментировала предстоящую трехстороннюю встречу с Австралией и Нидерландами по «делу МН17». Она отметила, что на переговорах в Вене «в центре их внимания будет не «признание юридической ответственности России за катастрофу», а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин».

Российский дипломат отметила, что в расследовании многое неясно, российские же запросы зачастую остаются без ответа.

«В частности, речь идет о непредоставлении Украиной радиолокационных данных, записей переговоров украинских военных диспетчеров, журналов учета боеприпасов на Украине в момент катастрофы, причинах незакрытия воздушного пространства для гражданской авиации в зоне боевых действий на юго-востоке Украины, — сказала Захарова. — Никто не видел спутниковые снимки, о которых заявил Вашингтон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января Украина вошла в число стран — подписантов меморандума о финансовой поддержке преследования виновных в крушении MH17. Под документом также подписались представители Австралии, Малайзии и Бельгии.

Читайте подробнее: Украина профинансирует преследование виновных в гибели MH17