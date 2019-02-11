София, 12 февраля, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Российский гражданин Сергей Федотов, которого ряд британских СМИ называет третьим участником так называемого «отравления» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, неоднократно посещал Болгарию в 2015 году, заявил генпрокурор страны Сотир Цацаров на совещании с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и главой МВД Младеном Мариновым, сообщает агентство БГНЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление

Он заявил, что Федотов приезжал в 2015 году в Болгарию три раза — в феврале, марте и мае. Цацаров добавил, что мартовский визит в Болгарию Федотова совпал с отравлением местного бизнесмена Эмилиана Гебрева.

Он подчеркнул, что после инцидента в Солсбери в марте 2018 года Гебрев направлял в генпрокуратуру обращение, где говорилось, что яд, которым его пытались отравить, мог бы быть отравляющим веществом «Новичок». Однако экспертиза опровергла это заявление. Цацаров заявил, что сейчас Болгария проводит совместное расследование с Великобританией.

Напомним, ранее портал Bellingcat заявил об участии Сергея Федотова, которого британские СМИ называют причастным к «отравлению Скрипалей», в отравлении болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Bellingcat утверждают, что якобы Гебрев также был отравлен «Новичком».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля британские СМИ назвали третьего участника «отравления Скрипалей» — некоего офицера «Сергея Федотова». СМИ утверждали, что Федотов вылетел позже двух других предполагаемых участников — Петрова и Боширова и какое-то время оставался на территории Великобритании. Российские дипломаты уже назвали эти сведения бездоказательной антироссийской инсинуацией.