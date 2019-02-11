Киев, 12 февраля, 2019, 01:03 — ИА Регнум. Украина превратилась в колонию, которую постепенно опустошают, а людей лишают будущего, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Мы с вами колония. Колония, из которой сегодня просто высасывают трудовые ресурсы, — сказал Рабинович. — И я вам скажу, что это даже намного более страшный ущерб, чем вот эти недоумки, которые сегодня правят страной. Дело в том, что из нас высасывают наш завтрашний день».

Депутат отметил, что люди уезжают, потому что у них на Украине нет целей в жизни, их лишили идеалов, а то, что сделали со страной — это «полное издевательство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что страна теряет высококвалифицированных специалистов, в том числе летчиков.