Лос-Анджелес, США, 12 февраля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Студия Millenium Films приостановила работу над созданием фильма «Рыжая Соня» из-за скандала с участием режиссера фильма Брайана Сингера, сообщает газета Deadline.

Dick Thomas Johnson Брайан Сингер

По словам источника газеты, Сингер пока формально остается режиссером картины, однако приостановка работы над фильмом может свидетельствовать о намерениях студии пересмотреть свои отношения с режиссером. Отмечается, что съемки картины должны начаться летом 2019 года, однако сейчас неизвестно, когда будет сниматься фильм. Издание добавляет, что кастинга актеров на роли в фильме так и не проходило.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе четверо мужчин обвинили Брайана Сингера в сексуальных домогательствах. В частности, одним из обвинивших режиссера был некий мужчина Виктор Валдовинос, утверждающий, что Сингер приставал к нему на съемках фильма «Способный ученик» (1997), когда ему было 13 лет. Сам режиссер отрицает все обвинения в свой адрес. Несмотря на это, фильм «Богемская рапсодия» Сингера была исключена из списка номинантов на премию BAFTA.