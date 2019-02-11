Берлин, 12 февраля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Показ фильма китайского режиссера Чжана Имоу «Одна секунда» на Международном кинофестивале в Берлине был отменен по техническим причинам, сообщает пресс-служба фестиваля.

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Сообщается, технические причины возникли на стадии пост-продакшена фильма. Из-за отмены показа фильм также был исключен и из конкурсной программы Берлинале. Таким образом, в конкурсе примут участие 16 картин. Вместо «Одной секунды» 15 февраля покажут одну из предыдущих работ Чжана Имоу.

Согласно аннотации, сюжет фильма «Одна секунда» разворачивается во время культурной революции в Китае в 1960-х годах. Ряд экспертов предполагает, что фильм могли снять с конкурса из-за цензуры в КНР.