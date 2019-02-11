Москва, 12 февраля, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Съемки художественного фильма о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской начались в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Казнь Зои Космодемьянской

Съемки начались 10 февраля в Белоруссии, где они продлятся до 13 февраля. Фильм снимается Киностудией им. Максима Горького, режиссер Леонид Пляскин, он же — автор сценария, соавтор — Андрей Назаров.

«В основу фильма лег сценарий, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий», — сообщи ли в пресс-службе.

Роль героически погибшей, замученной нацистами советской комсомолки исполняет Анастасия Мишина. В фильме также участвуют Анна Уколова, Ирина Пегова, Дмитрий Быковский, Вольфганг Черны.

Напомним, еще во время Великой Отечественной войны, в 1944 году, на Киностудии им. Горького режиссер Лев Арнштам снял художественный фильм «Зоя».