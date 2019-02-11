Ереван, 12 февраля, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Председатель парламентской комиссии Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян видит в отправке специалистов в Сирию прежде всего моральный аспект.

mil.am Армянские военные специалисты

«Чтобы армянская община Сирии тем самым чувствовала себя в большей безопасности, потому что, наконец, государство Армения проводит гуманитарную операцию, которая нацелена на обеспечение безопасности их жизни», — сказал Кочарян.

Также он уверен, что западные партнеры Армении с пониманием отнесутся к решению властей Армении об отправке в Сирию группы армянских специалистов.

«Западные партнеры обязательно отнесутся к этому с пониманием, потому что речь идет, в первую очередь, о наших соотечественниках, которые проживают на территории Сирии», — сказал Кочарян в эфире «Радио Азатутюн».

В Сирию отправлена группа специалистов, а не военная группировка, что существенно меняет постановку вопроса, в свою очередь заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян, исправив журналиста в ответ на замечание об отправке в Сирию армянской военной группировки.

На вопрос, разве не нужно было, чтобы Национальное Собрание ратифицировало договор, на основании которого группа специалистов была бы отправлена в Сирию, Рубен Рубинян ответил: «Звучат заявления о том, что для отправки в Сирию группы необходим был договор, однако в распространенном министерством обороны сообщении отмечается, что основанием является договор 2001 года».

Ранее министерство обороны сообщило, что 8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (в город Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.