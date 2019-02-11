Москва, 11 февраля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Главный конструктор НПО «Энергомаш», разработчик и производитель двигателей семейства РД-180 Пётр Лёвочкин прокомментировал заявление главы американской компании SpaceX Илона Маска о «превосходстве» созданного компанией двигателя Raptor.

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«Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема — «кислород-керосин», а это иные параметры работы двигателя», — приводит слова конструктора пресс-служба Роскосмоса.

Лёвочкин отметил, что сравнивать двигатели Raptor и РД-180 — это «как сравнивать дизельный и бензиновый двигатель внутреннего сгорания».

«А если учитывать то, что «Энергомаш» сертифицировал двигатель с 10% запасом, то давление в камере сгорания РД-180 — выше 280 атмосфер», — подчеркнул он.

Вместе с тем Лёвочкин отметил, что несмотря на конкуренцию между компаниями, российские инженеры «приветствуют первые успехи коллег из компании SpaceX в области ракетного двигателестроения».

«Действительно, при разработке двигателя Raptor американские инженеры вышли на рекордный для себя уровень по давлению в камере. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне разработок и производственных процессов в компании SpaceX», — заключил он.

Напомним, ранее сегодня Илон Маск написал в своём микроблоге в Twitter, что разрабатываемый SpaceX новый двигатель Raptor «достиг 268,9 бар, побив прежний рекорд потрясающего российского РД-180».