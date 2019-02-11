Киев, 11 февраля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» грозит российской госкорпорации «Газпром» новыми арбитражными исками с абсурдной формулировкой «за отсутствие транзита после 2019 года». Об этом 11 февраля написал на своей странице в социальной сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По словам Витренко, Украина никак не может согласиться на те условия, которые «Газпром» поставил для продолжения транзита российского газа через украинскую ГТС после 2019 года.

Одним из этих условия является отказ «Нафтогаза» от претензий к «Газпрому», которые рассматривались в Стокгольмском арбитраже и апелляционном суде Швеции. В «Нафтогазе» считают, что баланс в отношениях с «Газпромом» был восстановлен именно решением Стокгольмского арбитража и не собираются от него отказываться.

«Эти условия являются абсолютно неприемлемыми для «Нафтогаза», и в этом нас поддерживает Еврокомиссия. «Баланс в отношениях между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже был восстановлен решениями международного арбитража», — пишет Витренко.

Он подчеркнул, что «Нафтогаз» от своих претензий не откажется, и если Россия прекратит транзит после 2019 года, то подаст новый иск на $10 млрд с совершенно абсурдной претензией об убытках из-за отсутствия транзита.

Напомним, что действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года. Что касается решений Стокгольмского арбитража, то Россия их обжаловала и теперь идёт рассмотрение апелляций.