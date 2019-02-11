Москва, 11 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В войне санкций Запад готов довести Россию до истощения, однако дойти до военного столкновения конфликт имеет шансов немного — хотя бы потому, что Россия «вписана» в западную экономическую систему и под вопрос в США и Евросоюзе ставят только то, на каких условиях Россия в этой системе будет существовать. Об этом 11 февраля заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

«У нас сейчас идёт холодная война. Холодная война предполагает балансирование на грани горячей войны, потому что иначе противника не истощить — он всегда должен быть в напряжении, тратить свои ресурсы. В противном случае ничего не получится. Либо, действительно, Запад готов к этой войне, готов начать горячую войну. Готовы ли они к этому? Я думаю, что нет», — заявил Сидоров.

По его словам, на Западе в настоящее время господствует представление о том, что Россия не является таким «принципиальным» противником, каким был в своё время Советский Союз.

«Что у России нет той сплачивающей идеологии, которая бы концентрировала всё советское население вокруг коммунистической партии или вокруг фигуры Сталина. Советский Союз существовал в определённой изоляции. Россия сегодня не имеет противоречий в экономической области, у нас нет какой-то идеологической доктрины, которая противоречила их», — пояснил он.

«У нас есть определённая борьба в экономической области, но нет глобального противоречия — как между частной и общественной собственностью на средства производства. Разных моделей развития — такого у нас нет. Мы вписаны в эту западную систему и никуда из неё не уходим», — добавил Сидоров.

Отметим, что в Вашингтоне намерены расширять военное давление на Россию. Ранее начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон обвинил Россию и Китай в том, что они «используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах земли, моря и власти». На фоне этого посол США в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин к увеличению военных расходов к 2024 году только до 2% вместо запланированных Германией 1,5% от ВВП.