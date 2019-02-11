«Борьба на истощение, но без войны»: Как далеко зайдут США с санкциями?
Москва, 11 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В войне санкций Запад готов довести Россию до истощения, однако дойти до военного столкновения конфликт имеет шансов немного — хотя бы потому, что Россия «вписана» в западную экономическую систему и под вопрос в США и Евросоюзе ставят только то, на каких условиях Россия в этой системе будет существовать. Об этом 11 февраля заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.
«У нас сейчас идёт холодная война. Холодная война предполагает балансирование на грани горячей войны, потому что иначе противника не истощить — он всегда должен быть в напряжении, тратить свои ресурсы. В противном случае ничего не получится. Либо, действительно, Запад готов к этой войне, готов начать горячую войну. Готовы ли они к этому? Я думаю, что нет», — заявил Сидоров.
По его словам, на Западе в настоящее время господствует представление о том, что Россия не является таким «принципиальным» противником, каким был в своё время Советский Союз.
«Что у России нет той сплачивающей идеологии, которая бы концентрировала всё советское население вокруг коммунистической партии или вокруг фигуры Сталина. Советский Союз существовал в определённой изоляции. Россия сегодня не имеет противоречий в экономической области, у нас нет какой-то идеологической доктрины, которая противоречила их», — пояснил он.
«У нас есть определённая борьба в экономической области, но нет глобального противоречия — как между частной и общественной собственностью на средства производства. Разных моделей развития — такого у нас нет. Мы вписаны в эту западную систему и никуда из неё не уходим», — добавил Сидоров.
Отметим, что в Вашингтоне намерены расширять военное давление на Россию. Ранее начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон обвинил Россию и Китай в том, что они «используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах земли, моря и власти». На фоне этого посол США в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин к увеличению военных расходов к 2024 году только до 2% вместо запланированных Германией 1,5% от ВВП.