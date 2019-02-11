Рим, 11 февраля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Посланников самопровозглашенного главы Венесуэлы Хуана Гуайдо принял заместитель премьер-министра Италии Матео Сальвини, 11 февраля передает агентство Reuters.

Франческо Гварди. Послы на аудиенции дожа в Зале Совета во Дворце дожей (фрагмент). 1776 — 1778

«Мы находимся в Италии, чтобы обрести больше поддержки для нашего президента… У нас все хорошо, и мы должны завершить это победой», — прокомментировал переговоры в Twitter представитель «временного президента», бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 февраля представители Гуайдо встретились с официальными лицами Ватикана. Ватикан призвал венесуэльских оппозиционеров «найти справедливое и мирное решение для преодоления кризиса».

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