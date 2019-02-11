Вашингтон, 11 февраля, 2019, 23:40 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США отказались комментировать заявление МИД России о том, что Вашингтоном не было предоставлено доказательств нарушения Москвой условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Флаг США

«Мы отказываемся от возможности это прокомментировать», — приводит слова представителя Госдепартамента РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МИД России заявили, что США раскручивают информационно-пропагандистскую кампанию вокруг ДРСМД, чтобы оправдать свой отказ от обязательств в рамках соглашения.

При этом в ведомстве отметили, что Россия «в течение многих лет проявляла максимум терпения», добиваясь от американской стороны устранения нарушений договора.