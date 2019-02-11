Мехико, 11 февраля, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал частные компании не повышать тарифы на электроэнергию, 11 февраля передает агентство Reuters.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Правительство Мексики обязуется не повышать цены на электроэнергию для потребителей, но мы хотим, чтобы частные компании помогли в этой инициативе», — заявил президент на пресс-конференции в Мехико.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил компаниям «объединиться для рассмотрения контрактов» и «прийти к соглашению» с Федеральной комиссией по электроэнергии.

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