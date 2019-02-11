Дейр-эз-Зор, Сирия, 11 февраля, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Боевые самолеты возглавляемой США коалиции атаковали группу беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, убив 16 женщин и детей, сообщает 11 февраля телеканал Al-Hadath.

U.S. Marine Corps Авиаудар

По информации телеканала, беженцы попали под авиаудар по дороге из населенного пункта Эль-Багуз к границе с Ираком. В результате были убиты семеро детей, восемь женщин и один старик.

Кроме того, агентство SANA сообщило о воздушных ударах коалиции США по жилым кварталам Эль-Багуза.

Как сообщало ИА REGNUM, военные операции США и их сателлитов на территории Сирии проводятся без мандата ООН и без разрешения законного правительства страны.

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