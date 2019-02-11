Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Фондовый рынок США провёл день торгов без спадов и подъёмов — за день основные индексы Уолл-стрит практически не изменились, 11 февраля передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика США

К окончанию торгов индекс Dow Jones упал на 67,22 пункта (0,27%), до 25 039,11 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,82 пункта (0,03%), до 2707,06 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 2,53 пункта (0,03%), до 7300,73 пункта.

К такому результату привела неопределенность торговых переговоров США и Китая — заключительный раунд переговоров в Пекине уже стартовал, однако значимых новостей оттуда пока нет.

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