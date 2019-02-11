Пекин, 11 февраля, 2019, 23:22 — ИА Регнум. В Китае для расширенного применения в коммерческих запусках модернизируется ракета-носитель «Чанчжэн-6». В целях увеличения грузоподъемности на нее планируется поставить четыре твердотопливных ускорителя, сообщает 11 февраля Синьхуа со ссылкой на разработчика ракеты — Шанхайскую академию технологии космических полетов при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Cristóbal Alvarado Minic Старт ракеты с коcмодрома Цзюцюань

Первый запуск модернизированного носителя намечен на 2020 год. В сентябре 2015 года и в ноябре 2017 года уже были проведены испытательные пуски «Чанчжэн-6», во время которых на орбиту были выведены 20 и 3 спутника соответственно.

В январе 2019 года Китайская промышленная корпорация «Чанчэн» уже заключила соглашение о коммерческих запусках спутников с аргентинской компанией Satellogic.