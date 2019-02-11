Богота, 11 февраля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Присутствие России и Китая в странах Латинской Америки губительны для всего региона, заявил 11 февраля посол США в Колумбии Кевин Уитакер в эфире радио Caracol.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

По мнению Уитакера, всю губительность контактов с Москвой и Пекином показывает поддержка России и Китая, оказанная венесуэльскому президенту Николасу Мадуро.

«Это очень, очень губительно», — заявил Уитакер и пояснил, что Россия и Китай «не представляют демократические традиции, а их интересы далеки от интересов американцев, живущих в этом полушарии».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой страны и был сразу же поддержан США и их сателлитами, потребовавшими от венесуэльских властей не допускать силовых действий против этой «оппозиции».