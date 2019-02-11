Москва, 11 февраля, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Начались поставки продукции российского птицеводства в Китай. Ожидается, что в середине 2019 года будет запущен механизм поставок в Поднебесную продукции молочной промышленности из России, сообщает 11 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное на конференции на полях выставки «Продэкспо-2019» заместителя главы Минсельхозпрода РФ Оксаны Лут.

Ua-18.ru Молоко

Чиновник отметила, что протоколы о возможности соответствующих поставок были подписаны российской и китайской сторонами еще в конце 2018 года. Произведен отбор 23-х площадок, список которых утвержден как в Москве, так и в Пекине.