Ватикан, 11 февраля, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Посланники самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо провели переговоры с официальными лицами Ватикана, 11 февраля передает агентство Reuters.

Lee Nachtigal Ватикан

Гуайдо представляли бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма и член Национального собрания Венесуэлы Франсиско Сукре. Ватикан «подчеркнул глубокую обеспокоенность» ситуацией в Венесуэле и призвал «срочно найти справедливое и мирное решение для преодоления кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля, после письма законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, папа римский Франциск заявил, что готов стать посредником в урегулировании политического кризиса в стране — если «обе стороны попросят этого».

Читайте также: Папа Римский готов стать посредником по Венесуэле