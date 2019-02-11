Тбилиси, 11 февраля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения В Грузии с 1 января 2019 года зафиксировано 1370 случаев заболевания корью, сообщает 11 февраля «Интерфакс» со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амирана Гамкрелидзе.

В больнице

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что количество заболевших в Грузии продолжает увеличиваться.

Наряду с заявлением о росте случаев кори Гамкрелидзе отметил, что при всех предпринимаемых мерах «единственным средством остановить корь является массовая вакцинация».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Роспотребнадзор объявил Украину, Грузию, Румынию, Грецию, Францию и Черногорию неблагополучными в отношении кори странами.