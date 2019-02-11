Бенгази, Ливия, 11 февраля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. «Ливийская национальная армия» (ЛНА) заявляет о полном контроле нефтяного месторождения Эль-Шарара на юге Ливии, 11 февраля передает агентство Reuters.

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«Мирно, без сопротивления, ЛНА полностью взяла под контроль нефтяное месторождение Эль-Шарара со всеми его объектами», — говорится в заявлении армии Халифы Хафтара.

Месторождение Эль-Шарара на юге Ливии до захвата местными боевиками давало около 315 тыс. баррелей нефти в сутки.

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