Москва, 11 февраля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Западные страны надеются устранить Россию как политического и экономического конкурента, истощив её с помощью санкций и создав кризисную ситуацию, сопоставимую с положением 1990-х годов. Об этом 11 февраля заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас Запад рассчитывает на то, что Россия, как демократическая держава, пойдёт на выборы, и Путин, как только у него закончится срок, уйдёт. Но для этого необходимо всё, чтобы измотать нас экономически. То есть довести население до такой точки кипения, после которой будут воспринимать любую фигуру, которая исправит «всё и сразу», как это было в начале 1990-х годов, мы проведём «шоковую терапию» и всё у нас будет так, как на Западе. Вот, чтобы население проголосовало за такого лидера», — заявил Сидоров.

По его словам, текущая западная аналитика в настоящее время не отступает от идеи усиления давления на Россию, при этом реальные действия будут сочетаться с предельно воинственными заявлениями, считает политолог.

«Судя по тому, что сейчас там происходит, как там это анализируется, действительно, будут заявления военных, которые направлены на поддержание военного психоза. Для холодной войны это характерная ситуация. Так было и в первой холодной войне, так будет и сейчас. Поэтому заявления о том, что вот завтра начнём, войска сконцентрируем — они будут. Это неизбежно. Холодная война сопровождалась и будет сопровождаться такими заявлениями», — подчеркнул он.

«У западных правящих кругов остаётся надежда на то, чтобы изменить руководство в России — и не придётся воевать. Нужно создать такую ситуацию, как в первой половине 1980-х годов, когда Рейган вёл давление по всем показателям: и СОИ, и чуть ли не объявляли ограниченные ядерные войны на региональном уровне, но в то же время существовали три доктрины, которые были приняты с ноября 1982 по январь 1983 года. Их набор не включал военного противостояния, непосредственного прямого военного конфликта. Напротив, это давление экономическое — лишение Советского Союза валюты, — это давление психологическое, буквально то, что перебросить войну в Афганистане, отряды моджахедов в Центральную Азию. Всестороннее давление, которое призвано было изменить поведение советского руководства», — заключил Сидоров.

Отметим, что в США не спадает накал антироссийских настроений. Так, начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон ранее призвал Вашингтон «начать наступление» на Россию и Китай, поскольку они якобы «используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах земли, моря и власти».

В свою очередь, посол США в Германии Ричард Гренелл заявил о том, что «Россия стоит на пороге», а потому ожидает от Берлина повышения расходов на оборону. В частности, Вашингтон не устраивают «недостаточные» планы Берлина по увеличению военных расходов — к 2024 году только до 1,5% от ВВП. Греннел прямо озвучил, что в Вашингтоне ждут требований НАТО и увеличения расходов до 2% ВВП.