Санкт-Петербург, 11 февраля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. По итогам января текущего года контейнерооборот морских портов России вырос более чем на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в Ассоциации морских торговых портов России, передает «РЖД-Партнер».

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Наибольший рост был зафиксирован в портах Балтийского бассейна — 13,4%. Так, объем переваленных контейнеров в регионе увеличился до показателя 206 тыс. TEUs. Из этого числа на Большой порт Санкт-Петербург приходится более 178 тыс. TEUs, прирост составил 12,5%. Именно данный порт является лидером в России по перевалке контейнерных грузов.

В портах Дальневосточного бассейна контейнерооборот вырос на 15% до отметки 136 тыс. TEUs. Более скромную динамику показали порты Арктики — всего 4,6%.

Отрицательная динамика по объемам перевалки контейнеров отмечена в портах Каспия — спад на 5,2%, а также Азово-Черноморского бассейна — падение сразу на 27,4%.

Сейчас часть российских грузов, в частности контейнеров, по-прежнему перегружается через порты Прибалтики. Как объясняют аналитики, грузовладельцы делают выбор в пользу прибалтийского маршрута благодаря развитой «логистике добавленной стоимости».

В портах Латвии, Литвы и Эстонии широко распространено предоставление дополнительных услуг, например, перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, в то время как на российской территории такие условия чаще всего недоступны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контейнерные грузы являются не только экологичными и безопасными, но ещё и высокодоходными. Как пишет ИАА ПортНьюс, перевалка контейнера с учётом его хранения, перемещения может обойтись в несколько сотен долларов. При этом стоимость перевалки нефтепродуктов в российских портах составляет в среднем 4 доллара за тонну, в прибалтийских — еще ниже.