Мадрид, 11 февраля, 2019, 22:46 — ИА Регнум. «Правительство выдыхает с облегчением. Испытание на прочность уличными протестами против Педро Санчеса кажется преодоленным. Это был ключевой день для определения той точки, до которой испанское общество готово дойти в наказании властей за попытку перейти к этапу диалога с движением за независимость Каталонии и, прежде всего, за согласие на присутствие посредника за столом переговоров без какой-либо поддержки со стороны других институтов», — пишет сегодня, 11 февраля, испанское издание El Mundo.

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Правительство боялось созыва демонстрации, инициированного правоцентристской «Народной партией», левоцентристской партией «Граждане» и присоединившимися к ним позднее правыми радикалами из Vox. Властей пугала их способность к мобилизации и эффект, который их призывы потенциально могли оказать на нейтральных жителей страны, далеких от этих политических формирований и их орбит. Эти простые испанцы могли посчитать, что им тоже необходимо выйти на улицу и положить конец нынешней политике премьер-министра.

Но этого, судя по всему, не произошло, отмечает El Mundo. Правительство не чувствует себя наказанным за попытку диалога. При этом социалисты осознают, что находятся в серьезнейшем кризисе со времён минувшего вторника, когда они публично объявили о готовности удовлетворить требование каталонских сепаратистов о посреднике, однако утверждают, будто «Народная партия» и ее лидер Пабло Касадо «спустили ситуацию на тормозах», и это пошло властям на пользу.

Вчера, 10 февраля, источники в партии премьер-министра заявили, что манифестация потерпела крах, и это показало: «идеи объединяют, а трения — нет». Общество, по мнению PSOE, «повернулось спиной» к проблемам правых. По социальным сетям начал распространяться хэштег #PinchaColon [от слова pincha — щипок, нечто незначительное, и названия площади, на которой митинговали недовольные], официально используемый социалистами. Хэштег сопровождается графиками, на которых посещаемость акции против Санчеса сравнивается с популярностью других демонстраций. Первую, «За единство Испании», посетили 45 тысяч, в то время как на митинг против уступок баскской националистической организации ETA, например, в 2007 году пришло больше 181 тысячи человек, а на митинг против переговоров с террористами в 2005-м — 240 тысяч. В том же году 166 тысяч испанцев протестовали против однополых браков.

Со стороны партии Санчеса также последовали обвинения в адрес организаторов митинга в желании разделить испанцев. Сам премьер-министр заверил, что уважает выступления народа, однако его правительство «работает на единство Испании, чтобы объединить испанцев, а не сталкивать их, как это делают правые». Этими словами он недвусмысленно намекал на протесты на площади Colon. Таким образом Санчес, которому придётся в ближайшие дни решать вопрос с датой проведения выборов, если так и не удастся согласовать проект государственного бюджета, начал выстраивать линию защиты, чтобы оправдаться перед своими избирателями и общественным мнением.

После прошедшей «чёрной недели», кульминацией которой стало решение заморозить диалог с Женералитетом Каталонии, принятое в пятницу (из-за отказа каталонцев отозвать поправки, невыгодные правительству, и настойчивых требований о самоопределении и референдуме), риторика испанского лидера начала меняться. Он уже позволил себе критиковать движение за независимость Каталонии и его «путь в никуда». По словам Санчеса, большинство испанцев хочет прогресса и мирного сосуществования и поэтому поддерживает его партию, которая это олицетворяет.