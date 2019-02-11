Ереван, 11 февраля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил в понедельник, 11 февраля, поздравление президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани по случаю 40-й годовщины победы Исламской революции, сообщает пресс-служба правительства.

«Убежден, что Исламская Республика Иран продолжит свой путь развития, добиваясь новых успехов и достижений. Многовековая дружба и исторические традиции между нашими народами являются прочной основой для того, чтобы придать новый импульс армяно-иранским отношениям, повышая двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень», — говорится в послании Пашиняна.

Премьер Армении выразил надежду на то, что в ходе его предстоящего визита в Иран у сторон будет возможность обсудить вопросы дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также реализации совместных проектов.

«Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирана — процветания и мира», — отмечается в поздравлении.

Как сообщалось ранее, визит Никола Пашиняна в Иран состоится 27 февраля.

«Я пока не могу представить подробности повестки, но в рамках визита планируется обсудить весь спектр двусторонних отношений, который присущ двум дружественным странам», — сказала на дня пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.