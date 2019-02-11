Каракас, 11 февраля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел в правительстве Николаса Мадуро раскритиковал международное давление на свою страну в интервью испанскому изданию Еl Pais. «Нас судят, нас обвиняют, нам выносят приговор, даже не выслушав нас», — подчеркнул Хорхе Арреаса.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

«Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса излучает ощущение спокойствия, которое контрастирует с интенсивным ритмом, в котором он прожил последние недели в своей стране», — описывает журналист El Pais свои ощущения от встречи с высокопоставленным венесуэльцем.

Арреаса принял корреспондента поздним вечером в пятницу в зале собраний министерства иностранных дел, украшенном бюстом Уго Чавеса — подарком российского президента Владимира Путина.

Ранее в тот же день он встретился с несколькими представителями США, которые ещё остаются в Венесуэле. Министр заверил, что правительство Мадуро пытается поддерживать контакты с США на настолько высоком уровне, насколько это возможно, несмотря на неудачи, и остаётся готовым к переговорам со взаимным уважением сторон.

Также он указал на то, что Мадуро «был очень гибким» с Европейским союзом. Сам Арреаса меньше года назад встречался с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, а в последнее время взаимодействовал с представителями европейских посольств. По его словам, он предлагал встречу на высоком уровне и неделю назад, в «патетический момент ультиматума», но не получил ответа. «Мы уверены, что Европа должна отмежеваться от позиции США и способствовать достижению мирного решения», — сказал Хорхе Арреаса.

На вопрос журналиста, есть ли для правительства Мадуро красные линии, главный венесуэльский дипломат ответил, что для сближения и общения «красных линий никогда не было». Когда же корреспондент упомянул проведение президентских выборов, не является ли это тем пунктом, который не подлежит обсуждению, министр заявил, что такой пункт — конституция. Но и она не является «красной линией» в полном смысле слова», речь идёт о более базовой вещи. «Мы не можем призывать к нарушению конституции. Этим занимался Евросоюз в отношении минувших выборов в мае, потому что не отнёсся к ним с уважением», — отметил Арреаса.

Волну признаний Гуайдо европейскими странами министр иностранных дел Венесуэлы назвал «сумасшествием, возглавляемым Педро Санчесом». По его словам, из-за этого трудно рассматривать взаимодействие с государствами ЕС как ключ к облегчению переговоров. Европейцам Арреаса посоветовал обратить внимание на страны Африки или Гаити, неподалёку от Соединенных Штатов, если им нужен пример гуманитарного кризиса.

Эти слова неизбежно вызвали вопрос о позиции правительства насчёт гуманитарной помощи — Венесуэла её не примет или примет от неких международных организаций? В ответ глава МИДа сослался на слова Мадуро, что сострадательные европейцы могли бы разблокировать 1,6 млрд евро в Брюсселе или помочь с кредитами, чтобы компенсировать последствия американских санкций, которыми и вызвано тяжелое положение в стране.