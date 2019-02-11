Киев, 11 февраля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что намерена привлечь Россию к ответственности и взыскать с неё все убытки, сообщает 11 февраля сайт партии «Батькивщина».

European People's Party Юлия Тимошенко

В сообщении указано, что на встрече с жителями Львовской области Тимошенко пообещала им в случае своего избрания президентом вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс, а также прекратить в стране «бизнес на крови».

«Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупанта к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна», — цитирует сайт партии слова Тимошенко.

По традиции, кандидат Тимошенко также обещала изо всех сил приближать членство в НАТО и вступление страны в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2019 года жителям Украины предстоит выбрать очередного президента из 44 зарегистрированных кандидатов.